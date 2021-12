Lateral Moisés renova com o Bahia até final do ano

O lateral-esquerdo Moisés chegou ao Bahia em fevereiro deste ano e em pouco tempo conseguiu agradar a diretoria Tricolor. O clube anunciou no início da tarde desta terça-feira, 31, a renovação contratual do atleta até o final de 2016.

"Graças a Deus, está tudo resolvido. Eu tenho que continuar trabalhando para melhorar e recolocar o Bahia na primeira divisão, local que nunca deveria ter saída", afirmou o jogador de 21 anos, em entrevista divulgada no site do time.

O atleta, cujo vínculo com o Corinthians vai até dezembro de 2017, estendeu seu empréstimo após disputar 14 jogos com a camisa azul, vermelho e branco. Nesta temporada, o lateral foi responsável por três assistências, uma delas na estreia do Campeonato Brasileiro.

Moisés não foi relacionado para o jogo desta noite, contra o Náutico, na Fonte Nova, devido a uma lesão muscular. Entretanto, o departamento médico já deu sinal verde para o atleta voltar aos treinos. A expectativa é que ele esteja disponível para atuar na próxima partida, contra o Paysandu.

