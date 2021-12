Lateral Moisés pegará um jogo de suspensão na Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu, na tarde desta sexta-feira, 6, punir o lateral-esquerdo Moisés com uma partida de suspensão, por "ato desleal" na partida diante do Santa Cruz, pelas semifinais da Copa do Nordeste, disputada em abril. Com isso, o jogador não vai enfrentar o América-MG na próxima quarta, 11, pela Copa do Brasil.

Moisés havia sido denunciado por agressão, depois de se envolver em uma confusão no segundo tempo contra o time pernambucano. Na súmula da partida, realizada no dia 17 de abril, na Arena Fonte Nova, o árbitro José Ricardo Vasconcellos Laranjeira informou a infração cometida por cada um dos denunciados.

Com base nos relatos, a Procuradoria denunciou três integrantes do Bahia: o zagueiro Robson foi denunciado por ato desleal, Moisés por agressão e o auxiliar-técnico Eduardo Souza por agressão física e invasão ao campo.

Do lado do Santa Cruz, o jogador João Paulo foi enquadrado por ato desleal e o técnico Milton Mendes por agressão física.

Após o julgamento das denúncias, a Justiça definiu a suspensão de Milton Mendes por três jogos. Ele ainda terá que pagar multa de R$ 15 mil, que será destinada à instituição Médicos Sem Fronteiras. João Paulo, do Santa, foi advertido. No Bahia, Robson foi absolvido e Eduardo pegará um jogo de suspensão.

