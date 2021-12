Lateral João Paulo volta a treinar e deve ir a campo

Entre tantas baixas no time para encarar o seu primeiro Ba-Vi à frente do Tricolor, o técnico Doriva teve nesta sexta-feira, 11, pelo menos uma boa notícia: o lateral esquerdo João Paulo voltou aos treinos e deve jogar no domingo, 13.

Quem também treinou normalmente e deve ir para o clássico foi o atacante Luisinho, recuperado de dores num tornozelo que o tiraram da última partida, contra o Galícia.

Apesar disso, o comandante tricolor não confirma os dois em campo. "A gente ainda não sabe. Eles não treinaram com a gente ontem (quinta) porque ainda estavam em recuperação. Mas a tendência é eles jogarem", disse.

O retorno do ala esquerda é um alívio, já que nas duas últimas partidas a função foi ocupada pelo volante Yuri, improvisado - e esse era o cenário previsto para o Ba-Vi. O reserva Moisés, com um estiramento, segue em tratamento e não joga no domingo. O outro lateral, João Paulo Gomes, ainda não está pronto fisicamente.

Sem Hernane, fora de ação por pelo menos 60 dias, Doriva confirmou Zé Roberto no comando do ataque: "Durante a competição, houve momentos em que ficamos sem Hernane. A gente optou pelo Zé e ele correspondeu. Se credenciou para jogar na função".

O meia Juninho, que ficou no banco na última partida por conta do desgaste físico, volta no clássico. O lateral direito Tinga, com uma lesão no joelho, o volante Danilo Pires, com um edema na panturrilha, e o meia Gustavo Blanco, com dores no púbis, completam a lista de desfalques.

Apesar dos 100% de aproveitamento, o técnico Doriva não acredita em favoritismo do Bahia: "Não acho que tenha favoritismo num clássico. Temos que manter nosso padrão para fazer um grande jogo".

