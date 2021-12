Lateral Guilherme Santos vira opção para duelo desta quarta

Uma boa notícia, mas que não diminui as dores de cabeça do técnico Marquinhos Santos no elenco. O lateral-esquerdo Guilherme Santos treinou normalmente no último sábado e virou opção para o duelo da próxima quarta, 21, contra o Flamengo, em Macaé, no Rio de Janeiro.

Guilherme estava fora do time há quase 40 dias, recuperando-se de uma série de lesões musculares. O ala era titular absoluto até o primeiro jogo da final do Baianão, contra o Vitória, na Fonte Nova.

Seu retorno é comemorado, mas deixa uma pulga atrás da orelha de Marquinhos Santos. O problema é que Pará, seu substituto desde a contusão, deu conta do recado, ganhou a confiança do técnico e se tornou um concorrente direto na posição.

Pelo menos contra o Flamengo, Pará permanece no setor. Autor do gol que deu o empate ao Bahia diante do rival Vitória, o prata da casa está melhor fisicamente que o concorrente que, por enquanto, será apenas uma opção no banco.

Marquinhos Santos ainda tem problemas maiores. São os desfalques certos para a próxima rodada Lincoln, Rhayner, Diego Macedo e Roniery, todos vetados. Além deles, Uelliton cumpre suspensão, enquanto Rafinha pertence ao Flamengo e não atua. Com o jogo contra o Sport adiado, o elenco ganhou folga no domingo, 19.

