Lateral espera que Bahia evite falhas diante do Botafogo

Voltando ao time após cumprir suspensão por três cartões amarelos, o lateral-direito Neto espera que o Bahia conquiste diante do Botafogo, no domingo, 30, um resultado muito melhor do que contra o Internacional, em que perdeu por 3 a 1 no Beira Rio e encerrou a invencibilidade do time no segundo turno da Série A.

Para isso, o lateral quer que a equipe pare de cometer erros bobos que acabam originando em gols. "Contra o Inter foi um jogo atípico, que tomamos um gol numa bobeira, em que a bola acabou sobrando e o cara chutou forte para marcar. Mais aí tivemos a chance de empatar o jogo com o Elias e logo em seguida com o Souza, mas não conseguimos. Então temos que trabalhar forte na semana para melhorar e se cuidar para não tomar mais gols bobos como aqueles que acabaram custando caro para a gente", disse.

Incumbido da defesa tricolor, Neto espera levar a melhor sobre o holandês Seedorf, considerado o craque do time botafoguense. "Todo jogador especial, que é considerado craque do time, nós temos que ter muita atenção, até porque num lance ou numa jogada ele pode decidir a partida. Mas o Botafogo não tem só o Seedorf não, eles tem um time de qualidade com o Elkeson, o Andrezinho, então independente de quem for jogar a gente tem que ter atenção", lembrou o lateral.

Durante o primeiro turno, o Esquadrão de Aço sofreu com as equipes cariocas: derrotas por 2 a 1 para o Vasco, 3 a 0 para o Botafogo, 4 a 0 diante do Fluminense e 2 a 1 contra o Flamengo. Neste returno, a história vem sendo diferente, com uma sonora goleada diante do Vasco, por 4 a 0, em pleno São Januário. Neto espera, diante do Fogão, em Pituaçu, continuar a reviravolta diante dos cariocas.

"Depois que começou o returno nós mesmos decidimos deixar o primeiro para trás e começamos o segundo a todo vapor. Então já passou, não tivemos nenhuma vitória contra os cariocas realmente, mas agora é outra história. Vamos jogar em casa, o que é um fator importante porque nossa torcida vem apoiando e acreditando na gente. Independente de quem vier, sejam os gaúchos, os paulistas, a gente vai em buscar dos três pontos", completou.

