Lateral é regularizado e pode estrear pelo Bahia no domingo

Um dia depois da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia anunciou na tarde desta sexta-feira, 26, a oficialização do lateral-direito Ezequiel, que estava atuando no Cruzeiro. A informação foi confirmada por meio das redes sociais do clube.

Emprestado até o fim do ano, o atleta chega para disputar vaga com Nino Paraíba, que ganhou destaque na reta final do Baianão 2019. O nome de Ezequiel já consta no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e está apto para atuar dinate do Corinthians.

Revelado pelo Criciúma, o jogador de 26 anos já passou por Sporting Braga-POR, Oeste e Cruzeiro. Em 2019, Ezequiel atuou pelo Fluminense, clube pelo qual atuou por 13 partidas e marcou um gol.

