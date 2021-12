Lateral é regularizado e já pode estrear pelo Bahia

Regularizado junto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira, 30, o lateral-esquerdo Guilherme Santos deve fazer sua estreia pelo Bahia, contra o Santa Cruz, no domingo, 2. O ala deve substituir Raul, que foi punido com o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Em entrevista coletiva, logo após o jogo entre Bahia e Vitória da Conquista, o técnico Marquinhos Santos confirmou a intenção de utilizar o jogador no domingo. "É um jogador que já vem treinando com o grupo e encontra-se em condições plenas de jogo. Mesmo sem ritmo, acredito que ele possa estrear," revelou.

O elenco do Bahia se reapresentou nesta quinta, no Fazendão. Os titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas disputaram um coletivo contra a equipe Sub-20.

Além do lateral Raul, o Esquadrão também não vai poder contar com o atacante Zé Roberto, que deixou o campo com dores musculares.

