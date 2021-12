Lateral do Palmeiras está perto de acerto com o Bahia

O lateral-direito João Pedro está perto de um acerto com o Bahia. O jovem, de 21 anos e que pertence ao Palmeiras, deve vir por empréstimo, com salários pagos pelo Esquadrão.

Cria da base do time paulista, João Pedro subiu para a equipe profissional do Palmeiras em 2014, mas acabou não tendo muitas oportunidades nos anos seguintes.Em 2017, o atleta, que também atua no meio de campo, foi emprestado para a Chapecoense, onde jogou 29 partidas no ano.

A Chape chegou a demonstrar interesse em renovar o seu contrato, mas, segundo a imprensa paulista, a ideia do Palmeiras é levar o atleta para um time de massa como o Bahia, a fim de ver o potencial do garoto jogando para uma torcida mais exigente. Caso seja confirmada a negociação, João Pedro disputará a posição de titular com o experiente Nino Paraíba.

adblock ativo