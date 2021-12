Lateral do Bahia quer time 'adaptado' em Juazeiro

Na partida da primeira fase do Campeonato Baiano contra a Juazeirense, o técnico Guto Ferreira reclamou muito da qualidade da gramado do estádio Adauto Moraes.

Neste sábado, 17, o Esquadrão volta a Juazeiro, agora para enfrentar o Cancão de Fogo pelo jogo de ida das semifinais do estadual. Entrevistado desta quarta-feira, 14, o lateral Léo disse que o Tricolor já sabe o que vai encontrar lá e, por isso, não deve mais procurar desculpas caso não jogue bem.

“É um campo que não tem muita bola no chão. Mas a gente já sabe como é. Tem que entender a situação e ir para lá para jogar. Não faz sentido falar mais nisso. É se adaptar a essa situação”.

Uma das tais adaptações que o Bahia pode fazer na partida é apostar nas jogadas de bola parada. Foi assim que o time marcou os dois gols na última partida em Juazeiro. Em uma desses ocasiões houve a participação de Léo, que se especializou em cobrar laterais na área. O atleta diz que não treina tanto o lance, no qual precisão é fundamental.

“Não é um trabalho de força. Faço como um aquecimento, uma preparação, um fortalecimento. É mais a precisão do que a força”.

Cuidado defensivo

Com a vantagem da igualdade no resultado agregado dos dois jogos das semifinais, o Tricolor pode se classificar se não levar gol da Juazeirense. Por isso, Léo afirmou que Guto já alertou os jogadores para evitar tomar gols bobos nos confrontos.

“Tem jogos que dá para sair sem tomar gol. Houve jogos que estávamos com o equilíbrio do jogo e acabamos tomando o gol. O Guto passou isso para gente. Estamos atentos”.

Na atividade desta quarta, Guto fez um treinamento tático com o provável time titular que enfrenta a Juazeirense. Dos atletas que ainda não estão liberados para treinar com o resto do elenco, Mena já trabalhou com bola e está perto do retorno.

Enquanto isso, Régis, Allione, João Pedro e Élber continuam no departamento médico e são dúvidas para o jogo de sábado.

