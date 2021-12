Lateral do Bahia faz projeção de jogo contra Grêmio

Logo após a intertemporada, que acontece durante a disputa da Copa América, o Bahia enfrenta o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 10 de julho, em Porto Alegre. De olho nesta partida, o lateral-esquerdo Moisés ressaltou o alto nível do adversário e apontou o fator casa como determinante para a classificação tricolor.

"A equipe do Grêmio sabemos da grandeza que é. Enfrentamos no Brasileiro, mas agora é outra competição. Eles vêm bem, papando títulos nos últimos quatro anos e sempre brigando [por títulos]. Conhecemos a equipe deles, eles também conhecem a gente. Temos que usar o fator que a gente decide em casa e jogar com inteligência fora. Temos bastante tempo ainda, o professor vai ajustar o que tem para ajustar e, com certeza, vamos fortes para essas quartas", afirmou o atleta, em trecho de entrevista à assessoria de imprensa do clube.

O lateral apontou a chegada do técnico Roger Machado como principal fator para a evolução da equipe, que vive bom momento na temporada. Para ele, o saldo geral é positivo.

"Com certeza, vejo um ponto positivo. E a chegada do Roger trouxe nossa melhora. O torcedor está satisfeito, né? Sabemos que precisamos melhorar muito, muita coisa ainda. A gente está entre os 10 do Brasileiro, sabemos do objetivo que temos de chegar lá em cima. Se terminasse hoje o campeonato, a gente estaria numa situação muito boa. Mas tem muito a crescer ainda, e a gente sabe o que quer", concluiu.

O elenco do Bahia retoma os trabalhos na próxima segunda-feira, 24, e terá 15 dias de treinamento até o confronto diante do Grêmio no dia 10 de julho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O duelo de volta será no dia 17 de julho, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

adblock ativo