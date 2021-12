Lateral do Bahia espera desconfiança por ser do interior

Após se destacar no campeonato baiano pelo Vitória da Conquista, o lateral-esquerdo Raul, 27 anos, chega ao Bahia com a missão de superar a desconfiança que jogadores vindos de times menores do interior do estado acabam recebendo. Para Raul, tanto jogadores de times pequenos quanto atletas que vem de equipe tradicionais podem não dar certo.

"Você pode chegar no time grande e não render, assim como tem jogadores que vem de time grande e também não rende. Sei que serei muito cobrado pelo campeonato que fiz, por vir do interior. Muita gente vai ficar com o pé atrás, mas tenho certeza que isso não vai influenciar em nada, vou dar o meu melhor para ajudar a equipe".

Raul diz ter recebido propostas de diversos clubes das Série A e B, como Vitória, Asa de Arapiraca, América Mineiro e América de Natal. Sua escolha pelo Bahia ocorreu após uma conversa com o presidente do tricolor baiano, Marcelo Guimarães Filho.

"Eu e meu empresário resolvemos fechar com o Bahia porque senti que o presidente queria que eu estivesse aqui. Isso contou bastante. Sou do interior de Sergipe, sempre acompanhei o Bahia. Sonhava jogar em um time grande e hoje estou aqui".

Como já atuou no baiano e na Copa do Brasil, Raul só poderá estrear no Bahia pelo Brasileirão. Raul se define como um jogador de estilo bem dinâmico. "Defendo bem, saio bem para o jogo. No Conquista jogava no 3-5-2, onde fica bem avançado, procurava sempre partir para cima dos adversários, chutar de fora da área, cruzar para os atacante. Vim para brigar pela posição, respeitando o Magal e o Jussandro que já estavam aqui".

