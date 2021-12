Lateral desfalca o Bahia nos dois próximos jogos

O Esporte Clube Bahia vai encarar o Palmeiras nesta quinta-feira, 2, às 19h15, na Arena Fonte Nova, dando início à decisão por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil deste ano e o técnico Enderson Moreira terá um desfalque importante: o lateral-esquerdo titular Léo.

Expulso na derrota para o Vasco, na fase anterior da competição nacional, o jogador terá de cumprir suspensão automática na partida de ida das quartas de final e está fora do embate em Salvador.

Além disso, como pertence ao Fluminense e está emprestado ao Tricolor, o jovem também não poderá atuar por questões contratuais no próximo domingo, 5, às 19h, no Maracanã, diante do clube carioca.

Apesar do período de descanso, em entrevista coletiva no Fazendão, Léo destacou que gostaria de estar em campo. “Primeiro que a gente mesmo cansado quer jogar. Mas tem que olhar o lado positivo do descanso. Vai ser um jogo muito importante na quinta. Não olho o passado ou o futuro. Olho o presente. O jogo mais importante para a gente agora é o Palmeiras. Depois vem o Fluminense, não poderei jogar por força do contrato. Mas estarei torcendo, estarei na arquibancada. Quando não puder estar em campo, estarei na arquibancada torcendo pelos meus companheiros”, disse.

Sem poder contar com Léo nas duas partidas, o treinador Enderson vai escalar o lateral-esquerdo Mena na função. O chileno, inclusive, interessa ao Racing (ARG) e não teria sido negociado ainda justamente por causa destas partidas em que terá de atuar pelo Tricolor.

adblock ativo