Lateral deixa o Bahia e acerta com time de Santa Catarina

O lateral-esquerdo Vitor, de 21 anos, formado nas categorias de base do Bahia, não vai ficar no tricolor para a temporada 2016. O jogador, que tinha contrato até o final deste ano, não renovou seu vínculo e acertou com o Internacional de Lages, clube do interior de Santa Catarina.

Vítor foi um dos destaques da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado, quando o Esquadrão chegou à semifinal. Depois daquela campanha, sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por uma cirurgia, o que atrapalhou sua ascensão ao elenco profissional.

Ele voltou à atividade em maio de 2014 e, em seguida, foi incorporado ao time principal. O lateral, que terminou a temporada entre os titulares, disputou 17 jogos na Série B e marcou dois gols.

