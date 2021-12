Laterais João Paulo e Cicinho dão adeus ao Bahia

O Bahia não renovou com o lateral-direito Cicinho e o lateral-esquerdo João Paulo Almeida. Os contratos dos jogadores expiraram na terça-feira, 10, e a diretoria do clube não demonstrou interesse em manter vínculo com eles para o restante da temporada.

João Paulo, 25 anos, chegou ao Tricolor já na reta final da Série B de 2015, na época em que técnico Sérgio Soares comandava o time. Em 2016, ele chegou a receber chances como titular com Doriva, mas acabou perdendo espaço no elenco para João Paulo Gomes e Moisés.

Já Cicinho, 29, estava afastado e sequer participou de uma partida oficial neste ano. Desde que chegou no Bahia, em julho passado, ele atuou em dez jogos, mas também não conseguiu se firmar.

