Lançamento de novo uniforme do Bahia é adiado

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 26, que o novo uniforme número 2 (tricolor), que tinha lançamento previsto para o último jogo deste ano, só irá estrear em 2014.

O motivo teria sido o impasse entre a o clube, que pretendia apresentar a nova camisa durante a sequência do Brasileirão, e a Nike (fornecedora do material esportivo), que acreditava ser mais lucrativo lançar o uniforme apenas na partida diante do Fluminense, na Fonte Nova.

