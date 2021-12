Lado esquerdo do Bahia falha nos últimos três jogos

Desde 2011, quando chegou ao clube sob desconfiança, após uma passagem conturbada pelo Vasco, Titi vem sendo o pilar da retaguarda do Esquadrão. Quase sempre com atuações seguras, o gaúcho, que exibe a típica postura de um 'xerifão', logo ganhou o status de líder e capitão da equipe.

Porém, nos últimos jogos - especialmente na sequência atual de três derrotas -, uma coincidência vem ameaçando rachar a estrutura construída por ele ao longo destes três anos de Fazendão.

Metade dos gols sofridos pelo time nos insucessos contra Goiás (3x1), Flamengo (2x1) e São Paulo (1x0) saiu justamente pelo lado defendido por Titi: o esquerdo, que conta também com o lateral Raul, o armador Hélder e, às vezes, o volante Feijão, que costuma fazer cobertura pelos dois lados do campo.

Embora os demais atletas citados - e até outros que jogam em outros setores - também tenham responsabilidades sobre os tentos decisivos dos adversários, grita mais o fato de Titi não estar conseguindo se impor como antes, no começo do Campeonato Brasileiro.

Nas três jogadas, ele aparece com atraso tanto no momento em que Eduardo Sasha (Goiás) e Léo Moura (Flamengo) fazem as assistências mortais quanto na hora da conclusão certeira de Aloísio (São Paulo).

No período, o Bahia foi vazado outras três vezes. Duas em jogadas pelo meio e uma após cruzamento pelo lado direito da defesa tricolor. No entanto, o lance do gol em questão, apesar de ter começado pela lateral oposta, acabou com o próprio Titi se deixando antecipar pelo meia Paulinho (Flamengo), que marcou de cabeça.

Cobrança mútua

Questionado sobre a fase vivida pelo parceiro de zaga, Lucas Fonseca desvia o foco para o momento ruim de todo o setor defensivo da equipe. "Estamos cobrando muito um do outro por causa disso. Houve um momento em que estávamos muito bem na defesa e isso aconteceu porque o time todo marcava junto", lembra ele.

Para Lucas, o principal motivo para as falhas é a falta de concentração: "Estão acontecendo muitos descuidos, erros bobos, besteirinhas. Isso tem nos atrapalhado. Precisamos procurar focar mais pra melhorar neste fim de temporada".

O jogo mais recente em que a retaguarda tricolor teve um bom desempenho foi o Ba-Vi do dia 9 de outubro, quatro rodadas atrás. Naquele triunfo, por 2 a 0, a dupla de zaga foi formada por Lucas Fonseca e Demerson, este com atuação bastante elogiada. Titi estava suspenso.

Ou seja, a última vez em que o capitão do Bahia comemorou em campo um sucesso de sua equipe foi há exatamente um mês. No dia 22 de setembro, ele esteve presente no 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã.

