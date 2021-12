Kleina tem proposta em mãos e deve responder até domingo

Alvo preferido da direção desde a saída de Marquinhos Santos, Gilson Kleina deve mesmo ser o novo técnico do Bahia. Após muitas idas e vindas, o treinador finalmente recebeu uma proposta oficial do clube e deve dar o 'sim' até domingo, 10.

Segundo o empresário do comandante, Anderson Suave, até então o Esquadrão só havia negociado verbalmente. Nesta semana, porém, Kleina recebeu uma proposta detalhada. "Agora temos um contrato em papel, com propostas quanto às premiações, objetivos e cláusulas. Ficamos de analisar tudo e enviar a resposta até o final de semana", disse Suave.

O agente afirma que a proposta atual já é melhor que a negociada num primeiro momento, mas que ainda há uma diferença em relação ao que o treinador deseja. "Temos ainda uma diferença financeira, mas é algo que será analisado com calma", disse. Segundo Suave, clubes do Brasil e do exterior também têm interesse em Kleina.

adblock ativo