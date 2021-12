Kleina tem dúvida em duas posições para definir time

O técnico Gilson Kleina fechou as atividades de preparação para o confronto com o Coritiba sem querer definir o time que vai a campo. Entre as principais dúvidas, está a disputa de Guilherme Santos com Pará pela vaga na lateral-esquerda.

Outra briga está na zaga. Lucas Fonseca e Demerson duelam por uma posição. Por outro lado, o atacante Alessandro, recém-contratado, não vai para o jogo, mesmo tendo sido regularizado na sexta-feira e se colocado à disposição de Kleina.

Nos treinos deste sábado, Alessandro se resumiu à parte física e mostrou não estar ainda pronto para a estreia. ele só deve começar a ser relacionado a partir

do próximo domingo, no jogo contra o Figueirense.

