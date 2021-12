Kleina prega cautela e prevê jogo dificil contra Chapecoense

O técnico do Bahia, Gilson Kleina espera uma partida difícil contra o Chapecoense, neste domingo, 12. O tricolor baiano recebe o time catarinense em casa, às 16h, para disputa pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e precisa ganhar para se distanciar do Z-4.

"A equipe da Chapecoense marca bem, tem uma transição rápida, e vamos ter que neutralizar. Mas, dentro de casa, temos que ter mais tranquilidade e criar as chances que criamos. Temos que fazer os três pontos para ter gordura", pontua o técnico.

Após encarar a Chapecoense, o tricolor viaja para enfrentar na próxima quarta, 15, o Universidad César Vallejo, no Peru, válido pelo jogo de olta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

adblock ativo