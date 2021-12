Kleina pede tempo ao Bahia; Charles pode assumir

Desde a saída de Marquinhos Santos do Bahia, no último dia 26 de julho, o nome de Gilson Kleina ganhou força e a negociação se transformou numa verdadeira novela, que ganhou neste domingo, 3, um novo capítulo. Após impasse entre os valores pedidos pelo treinador e oferecidos pelo Bahia, Kleina pediu um prazo para assumir o comando da equipe.

O comandante quer esperar até o dia 10 de agosto para acertar com o Bahia, para que o Tricolor não tenha de arcar com a parcela final da sua cláusula de rescisão com o Palmeiras.

Por outro lado, o Bahia garante não estar esperando por Kleina e já está em busca de outras opções para assumir o posto. O próprio nome de Charles Fabian, que comandou a equipe interinamente neste domingo, contra o Palmeiras, tem ganhado força dentro do clube.

Em entrevista à Rádio ESPN, Kleina não confirmou acerto com o Bahia, mas admitiu que fez o pedido para que a diretoria tricolor esperasse sua situação ser definida.

"A situação envolve isso mesmo. Como a minha rescisão foi feita em três meses, a última parcela ficou para o dia 10. A gente fez um acerto (com o Palmeiras) e, se algum clube quisesse subsidiar este valor, eu poderia voltar antes. Mas vamos aguardar, falta só uma semana", afirmou Kleina.

O novo diretor de futebol do Bahia, Rodrigo Pastana, não confirmou nem desmentiu conversas com Kleina e informou que a diretoria irá se reunir nesta segunda-feira, 4, para definir o assunto. "Não vou confirmar nomes, para não acontecer o que aconteceu agora com o Márcio Araújo, que disseram que já estava contratado", disse o dirigente

Exigências de Márcio Araújo, como trazer equipe de quatro auxiliares, não agradaram à diretoria do Bahia e travaram a negociação. Informações extra-oficiais dão conta de que membros da diretoria consideram Araújo desatualizado.

À disposição

Após a partida contra o Palmeiras, o interino Charles afirmou que está à disposição da diretoria do Bahia, caso ele continue como treinador. Ele disse, porém, não estar pensando na escolha do novo técnico.

"Sinceramente, não estou preocupado se (o novo treinador) vai chegar hoje (segunda), amanhã (terça) ou semana que vem. Se não tiver para quarta-feira (quando a equipe enfrenta o Corinthians, pela Copa do Brasil), vamos trabalhar e preparar a equipe. Essa questão do treinador fica a cargo da diretoria", disse ele.

Charles afirmou que o bom desempenho da equipe contra o Palmeiras foi fruto da "excelente" semana de trabalho. "Fizemos uma partida equilibrada. O que faltou foi um pouco de transição do meio para o ataque. Se tivesse que sair um vencedor, seria o Bahia", destacou.

Os jogadores do Tricolor lamentaram as chances perdidas, mas disseram que o ponto ganho foi importante. "Tivemos mais chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo no começo, com Kieza e Marcos Aurélio", disse Uelliton.

"Na situação que estamos, esse 1 a 1 não foi ruim. Tivemos uma evolução, mas infelizmente não saímos com a vitória", afirmou Rafael Miranda.

