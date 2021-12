Kleina é apresentado e projeta conquistas pelo Bahia

Após ser anunciado pelo Bahia como treinador do clube, Gilson Kleina foi apresentado no Fazendão na tarde desta quinta-feira, 14. Com objetivos e metas para a temporada, Kleina pretende tirar o Bahia do Z-4 do Campeonato Brasileiro, e já projeta triunfo em competição internacional.

"Vamos trabalhar pra colocar o Bahia numa condição de muito mais conforto para nas próximas projeções pensar em conquistas como a Sul-Americana", afirmou o técnico tricolor.

Sobre a contratação de Leandro Romagnoli, que pode acontecer nos próximos dias, o novo treinador se mostrou contente com a vinda do meia argentino. "Se o Romagnoli vier, vamos receber de braços abertos. Uma grande contratação, mas vamos alinhavar todas as tratativas".

Gilson Kleina fará sua estreia no Bahia contra o Corinthians, no sábado, 16, 21h, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 15 ª rodada do Brasileirão.

