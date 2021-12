Kleina conta com volta de trio, mas tem problema na defesa

No derradeiro treino no Fazendão antes da viagem para a concentração antecipada na Praia do Forte, nesta terça-feira, 28, o técnico Gilson Kleina ganhou três reforços para a partida do Esquadrão contra o Palmeiras, no próximo domingo, 2, às 19h da Bahia, na Fonte Nova.

Os atacantes Rafinha e Kieza, além do volante Fahel, recuperados de lesões, saíram da fase de transição e estão à disposição para o duelo. Os três atletas participaram normalmente da atividade física realizada pela manhã. Além do trio, voltam à equipe outros dois jogadores que não atuaram na derrota por 2 a 0 diante do Internacional no sábado: o lateral Guilherme Santos, suspenso, e o atacante Marcos Aurélio, impedido por e cláusula contratual do empréstimo junto ao clube gaúcho.

A grande preocupação do treinador do Bahia, porém, está no centro da zaga. Com Demerson suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o ex-capitão Titi seria o responsável por formar dupla com Lucas Fonseca. O problema é que o zagueiro sente dores num dos joelhos e virou dúvida para a partida de domingo. Ele sequer viajou para a Praia do Forte com os outros 28 atletas do elenco tricolor, nesta terça.

Nesta quarta, 29, o elenco treinará em dois períodos, no CT da Praia do Forte, utilizado pela seleção da Croácia durante a Copa do Mundo.

