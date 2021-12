Kleina confirma Titi e Fahel na reserva contra o Botafogo

O elenco tricolor encerrou a preparação na manhã desta terça-fera, 16, no estádio de Pituaçu para encarar o Botafogo, quarta, 17, às 22h, no Maracanã. Para o duelo, o técnico do Bahia, Gilson Kleina deve manter o mesmo time que venceu o Figueirense na última rodada. Com isso, os atletas Titi e Fahel, que cumpriram suspensão , começarão a partida no banco de reservas.

"Os dois são grandes jogadores. Mas, nos grupos em que trabalhei, sempre procurei utilizar a coerência. Preciso pensar no Bahia e vou manter os jogadores que estejam no melhor momento", afirmou Kleina.

O volante Uelliton é o mais cotado para assumir a vaga deixada por Fahel no meio-campo, isso se o jogador tiver condições de jogo. "Estou aguardando o Uelliton. Ele fez uma grande partida (contra o Figueirense). Se ele não tiver condições já treinei o Feijão, que consegue ter a mesma dinâmica", declarou o treinador.

Os jogadores realizaram um coletivo-tático que terminou em 3 a 0 para os titulares, com gols de Léo Gago, Kieza e Rafael Miranda. Após a atividade, Kleina divulgou a lista com os relacionados que embarcam para o Rio de Janeiro. O time é praticamente o mesmo que participou do triunfo contra o Figueirense.

Se recuperam de lesões o goleiro Omar, que sofreu um estiramento muscular na coxa; os laterais Roniery e Diego Macedo, em fase de transição após tratamento de contusão muscular; o meia Lincoln, que está em recuperação de contusão no joelho e os atacantes Henrique, Rhayner e Jeam, por questões contratuais, dores no púbis e entorse no tornozelo, respectivamente.

