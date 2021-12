Kleberson é poupado de treino e não encara o ABC

A temporada acabou de começar e o Bahia já tem um problema de ordem médica: o volante Kleberson, com dores na coxa, foi poupado do treino desta segunda-feira, no Fazendão.

O jogador se machucou ainda no primeiro tempo do jogo de estreia no Nordestão, no último sábado, 19, contra o Itabaiana, em Pituaçu. Como não se recuperará a tempo, Kleberson está fora do jogo contra o ABC, na próxima quarta-feira, 23, no Frasqueirão.

O substituto de Kleberson deverá ser Hélder, que já está totalmente recuperado de uma lesão muscular e deve fazer a sua estreia com a camisa tricolor em 2013.

No treino desta segunda, o jogador figurou entre os titulares. O time foi formado por Marcelo Lomba; Neto, Titi, Danny Morais e Jussandro; Diones, Fahel, Hélder e Anderson Talisca; Magno e Souza.

Reforço treina - Além da volta de Hélder ao time principal, quem também chamou a atenção na tarde de trabalhos no Fazendão foi o lateral-esquerdo Magal, recém contratado pelo time baiano. O ala, porém, apenas correu em volta do gramado.

