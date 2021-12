Kléberson e garotos da base são novidades no treino do Bahia

A presença do volante Kléberson e de quatro jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Junior foram as principais novidades no treino do Bahia realizado nesta quinta-feira, 24, no Fazendão, na reapresentação após o empate em 1 a 1 contra o ABC.

Kléberson começou como titular no triunfo contra o Itabaiana, mas deixou a partida machucado antes do final do primeiro tempo. Por isso, acabou poupado do jogo em Natal, mas aparece como opção para o jogo de domingo contra o Ceará, em Fortaleza, na reinauguração do estádio Castelão.

A surpresa foi a presença de quatro jogadores que disputaram a Copinha pelo Esquadrão, saindo da competição eliminados nas cobranças de pênaltis contra o Goiás: o lateral-direito Railan, o volante Feijão, além dos atacante Ryder e Matheus.

Além do quarteto da base, os recém-contratados Magal e Demerson treinaram normalmente e ficam à disposição de Jorginho, dependendo apenas da sua regularização na CBF.

Quem atuou por mais de quarenta e cinco minutos contra o ABC foi liberado e só retorna na sexta, pela tarde, quando Jorginho deve definir o time que enfrenta o Ceará. Segundo a entrevista do treinador após o empate em Natal, é provável que sejam feitas algumas modificações no time titular para evitar o desgaste do início de temporada.

