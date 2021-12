Kieza volta no Bahia e equipe terá cinco mudanças

Soares fará cinco alterações em relação à equipe que empatou em 2 a 2 com o Ceará para o jogo deste sábado, 19, às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, na Fonte Nova. A principal delas é o retorno de Kieza, que volta de suspensão. Ele vai jogar ao lado de Roger, no lugar de Maxi, vetado.

Outro que não vai atuar é Tiago Real, os dois com problemas musculares. No seu lugar de Real, entra Rômulo. A dupla de zaga terá Robson e Gustavo, que ganha a posição de Jailton. Na lateral esquerda, Ávine sai e João Paulo terá a chance de jogar pela primeira vez como titular. No gol, Douglas Pires, outro que estava suspenso, retorna.

