Kieza volta aos treinos após se recuperar de virose

O camisa 9 Kieza voltou a treinar junto com a equipe do Bahia na tarde desta quarta-feira, 23, em CT localizado na Praia do Forte, em Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), visando a partida contra o Luverdense, no sábado, 26, em Lucas do Rio Verde-MT, válida pela 28ª rodada da Série B. O atacante se recuperou de uma virose que o fez sair logo no início do segundo tempo do jogo contra o Sampaio Corrêa, no último sábado, 19.

Sérgio Soares comandou um trabalho tático, observando e testando opções para definir o time que vai a campo no sábado. Lances de bola parada como cobranças de falta e escanteios, defensivas e ofensivas, foram treinados. Ávine sentiu um incômodo na panturrilha e ficou no Fazendão, em Itinga, fazendo tratamento. Cicinho se queixou de um incômodo muscular na coxa e foi constatado em exame de imagem um estiramento.

Time se reuniu em Praia do Forte afim de se preparar para o contra o Luverdense. (Foto: Felipe Oliveira | Divulgação | E.C.Bahia)

Yuri, que vinha realizando reforço muscular, Maxi Bianchcchi e Tiago Real treinaram normalmente após se recuperarem de incômodos musculares. O elenco tricolor irá embarcar para Sinop-MT, nesta quinta-feira, 24, no início da manhã. A previsão é de que o time chegue pela tarde em Lucas do Rio Verde, onde o time irá treinar em uma academia da cidade.

