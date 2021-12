Kieza volta a treinar e fica próximo do retorno contra Ceará

Esta será uma semana-chave tanto para o Bahia como para Kieza. A partir desta terça-feira, 9, o atacante terá mais quatro dias para garantir presença no duelo contra o Ceará, algoz da Copa do Nordeste, no sábado, 6, às 16h30, agora pela Série B.

O camisa 9, artilheiro do time na temporada com 14 gols em 25 jogos, é a esperança da torcida de acabar com o jejum do ataque tricolor. Habituado a marcar praticamente sempre em 2015, o Esquadrão já está em branco há duas partidas.

Kieza completa um mês fora de ação exatamente nesta terça. Ele se machucou na estreia do Bahia na Série B, contra o América-MG, no dia 9 de maio. Na segunda, o camisa 9 voltou a disputar normalmente um coletivo, contra os garotos do sub-17, e marcou até um gol.

A previsão inicial do departamento médico era de que, com um estiramento grau 2 na coxa direita, o atacante voltasse em um mês, justo contra o Vozão. Durante o tratamento, ele apresentou melhora rápida, e falou-se até em antecipar o retorno, o que não houve.

Segundo a comissão técnica, apesar da participação de ontem no coletivo, Kieza não está garantido no jogo. A informação oficial do clube é que o atleta será avaliado diariamente até a sexta-feira.

São apenas dois duelos em branco (contra Macaé, 0 a 0, e Bragantino, derrota por 2 a o), mas, nos últimos jogos, a fonte de gols que 'irrigava' o Tricolor deu uma leve 'secada'.

Dos 32 duelos que havia feito antes de pegar o Macaé, o Esquadrão só havia saído sem marcar em cinco, e nunca de forma consecutiva.

Dos 63 gols marcados pelo Bahia na temporada, 38 foram de atacantes. Mas, dos últimos quatro tentos, apenas um foi feito por um homem do setor ofensivo: Willians, contra o CRB - justamente ele, que vinha sendo duramente criticado por más atuações. Os outros foram de defensores: Titi, Marlon e Pittoni. O último atacante titular a marcar foi Léo Gamalho, contra o Luverdense, há quase 20 dias.

Tony foca em volta ao G-4

Após cumprir suspensão contra o Bragantino por três cartões amarelos, o lateral direito Tony retomará, contra o Ceará, a sua vaga no time titular que foi temporariamente ocupada por Adriano Apodi - este não fez uma grande partida.

Para ele, voltar justamente contra o Ceará, algoz na final da Copa do Nordeste, não significa tanto. O importante, mais do que a revanche em si, é voltar ao topo da tabela: "Não que a gente esteja esgasgado com eles, mas temos nosso objetivo na Série B. Aqueles jogos do Nordestão já passaram e agora queremos é voltar para o G-4".

O lateral direito também comentou sobre a possibilidade do retorno do artilheiro: "Kieza também é um cara que nos ajuda lá na frente. Dá o primeiro bote na saída para tentar pegar a bola e assim ir pra cima de novo. Espero que sábado ele esteja pronto, assim como o grupo todo. Espero que a gente convença a torcida".

Talisca em Madri

Segundo a imprensa espanhola, o meia Anderson Talisca, do Benfica, está entre os alvos do Atlético de Madri para a janela de transferências. Fala-se que o time pode pagar até 25 milhões de euros por ele. Se o valor for de fato esse, o Bahia, que participou da formação do atleta, ficará com 3,5%, algo em torno de R$ 3 milhões.

