Kieza volta a treinar e chega 50 jogos com o Bahia no sábado

Na preparação para a partida deste sábado, 27, às 16h30, contra o Luverdense, na Fonte Nova, pela Série B, o técnico Sérgio Soares ganhou nesta quinta, 25, um retorno importante: Kieza, que ficou de fora da atividade de quarta devido a um incômodo na região do púbis, voltou a treinar com o restante do elenco. Ele completará neste sábado seu jogo 50 com a camisa do Bahia.

Soares, porém, ainda não conta com o goleiro Jean, que realizou trabalho físico na academia. Titular da seleção brasileira no vice-campeonato do Mundial Sub-20, o goleiro também não participou do treino da véspera após ser detectado em exame um alto nível de cansaço no atleta.

