Kieza vira dúvida para duelo contra o Atlético-PR

O atacante Kieza pode desfalcar o Bahia no confronto diante do Atlético-PR, no próximo sábado, 22, às 20h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova. O jogador sofreu uma lesão nas costas na partida contra o Criciúma, após uma dividida de bola com o zagueiro Fábio Ferreira, e virou dúvida no tricolor.

Por meio de uma foto em seu perfil nas redes sociais, o atacante mostrou o hematoma e aproveitou para manifestar a sua indignação com a arbitragem, que não penalizou o atleta do time adversário.

"Postando a foto para mostrar que agressivo mesmo foi a joelhada que tomei nas costas e o juiz de 'brincadeira' e com arrogância ainda diz que não foi nada e nem falta marcou. Precisei ser atendido e tive que sair do jogo de tanta dor, a arbitragem ta cada dia mais complicada. Agora é esperar chegar em Salvador e fazer os exames, mas se Deus quiser não vai dar nada", publicou o jogador.







adblock ativo