Kieza treina e pode reforçar Bahia contra Paysandu

Seja 100% ou no sacrifício, o fato é que o Bahia vai completo para enfrentar nesta quarta, 22, o Paysandu, às 19h30, em Pituaçu, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. No treino de segunda, 20, o técnico Sérgio Soares teve o retorno do seu principal atacante, Kieza, ao campo.

Artilheiro tricolor na temporada, com 14 gols, o camisa 9 não joga desde o último dia 27, contra o Luverdense. Recuperado das dores na região do púbis, ele participou do treino técnico apenas com reservas. Quem enfrentou o Criciúma no último sábado fez uma atividade regenerativa.

Outro que retornou foi Léo Gamalho, recuperado de dores em um dos pés. Fechando o grupo de reforços, o mais novo reforço do time, o atacante Alexandro, também foi a campo e pode estrear. "Por enquanto não sei se o treinador vai optar por mim. Não estou 100% ainda, mas, enquanto estiver em campo, vou dar meu máximo, isso a torcida pode esperar de mim", disse ele.

O trio de peso no ataque volta em boa hora, já que, após perder por 3 a 0 no jogo de ida, o Bahia precisa fazer quatro gols para se classificar.

Sem contar com o lateral esquerdo Marlon, que já disputou o torneio pelo próprio Paysandu, Soares observou no treino o garoto Dener, do time sub-20. Ávine também vem treinando normalmente. A equipe será definida hoje, num treino em Pituaçu.

adblock ativo