Kieza tem melhora surpreendente e voltará em até um mês

A ausência no ataque do Esquadrão que toda a torcida tem lamentado pode acabar mais cedo do que se esperava. Segundo os médicos do clube, o artilheiro Keiza, lesionado desde a estreia na Série B, tem reagido bem ao tratamento, e pode voltar antes do prazo inicial.

"A melhora dele é surpreendente, já está trabalhando sem sentir dores. Kieza continua fazendo fisioterapia em dois turnos, mas tem reagido muito bem, em virtude da idade ou mesmo da intensidade do tratamento", disse o Dr. Luiz Sapucaia. "A previsão é que ele fique de fora por pelo menos mais três semanas".

Com isso, o retorno do atacante pode ser antecipado em uma partida. A previsão anterior, extraoficialmente, era de que o camisa 9 estivesse de volta no duelo com o Ceará, no dia 13 de junho, pela 7ª rodada. Agora, ele pode até enfrentar o Bragantino, pela rodada anterior, no dia 6.

Kieza saiu de campo ainda no primeiro tempo da estreia do Bahia na Série B, contra o América-MG, com um incômodo na coxa direita. Foi diagnosticado um estiramento de grau 2 no bíceps femural, que o deixaria fora de ação por pelo menos um mês.

A lesão muscular veio depois de uma sequência das mais desgastantes para o atleta. O artilheiro foi quem mais ficou em campo pelo Tricolor nesses primeiros quatro meses de temporada: 2059 minutos, contra 2010 de Tiago Real e 1980 de Titi. Ao todo, foram 24 partidas e 14 gols anotados.

Herdeiro

Enquanto o dono da camisa 9 não volta, um garoto do elenco vai aproveitando a vaga para garantir o seu espaço. Trata-se de Zé Roberto. O atacante, de 21 anos, já vinha sendo titular no lugar de Léo Gamalho, outro que sofreu um problema muscular e ficou cerca de 20 dias fora de ação.

Agora, com o retorno de Gamalho, mas a ausência de Kieza, Zé segue como titular. Autor de três assistências e quatro gols nesse período - incluindo dois no triunfo sobre o Mogi, na última sexta -, vai ser difícil tirar a vaga do garoto.

O atacante, no entanto, prefere manter os pés no chão, e destaca que ninguém é titular absoluto no Esquadrão. "Fiz esses gols aí mas não quer dizer que sou titular absoluto. Acho que quem estiver melhor é que vai jogar, e todos estão treinando para isso", disse.

Ainda assim, o jogador, formado nas divisões de base do Tricolor, aproveita o seu momento de 'estrela temporária' da equipe. "Não sou titular, estou titular. Mas a gente se sente importante, né? Tanta coisa que a gente passa para chegar no profissional que poder jogar como titular do Bahia é uma emoção muito grande a cada dia que passa. Não caiu a ficha ainda", disse.

adblock ativo