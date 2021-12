Kieza sobre renovação: 'Minha palavra vale mais do que tudo'

O futuro de Kieza segue indefinito. Seu contrato com o Bahia acaba em 11 de julho. Agora, o atacante depende do sim do Shanghai Shenxin, da China - clube detentor de seu direito federativo - para renovar com o tricolor.

Na terça-feira, 9, Kieza mostrou mais uma vez que não deseja sair do Bahia. Ao ser perguntado se um possível interesse do Corinthians mexia com ele, o atacante disse que seu desejo é permanecer no clube.

"Nunca mexeu. A minha palavra vale mais que tudo. Vi muita gente falar que eu sou isso e aquilo. Estou apalavrado com o Bahia desde fevereiro, sou homem. Só saio daqui se não me quiserem mais ou o Shanghai não entrar em um acordo com o clube. Estou feliz, estou bem. Não vai ser dinheiro que vai mudar minha felicidade. Poderia estar lá fora e não estou. Tive proposta. Mantive minha palavra. De onde venho, palavra é tudo".

Mudanças

Sérgio Soares comandou um treino tático na tarde de terça, no Fazendão, e, depois de uma conversa com os atletas sobre a queda de rendimento do Bahia, testou os titulares para pegar o Ceará, sábado, na Fonte Nova.

Souza, suspenso, dá lugar a Bruno Paulista. No ataque, Kieza substitui Léo Gamalho. Como Tony reclamou de dores no tornozelo, Adriano Apodi foi escalado. Com isso, o Bahia treinou com: Douglas Pires, Adriano, Robson, Titi e Marlon; Pittoni, Bruno Paulista, Tiago Real e Rômulo; Maxi e Kieza.

