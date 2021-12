Kieza será julgado e pode pegar gancho por até seis jogos

O Bahia corre risco de perder seu principal jogador para as próximas partidas. Kieza será julgado na sexta-feira, 23, em decorrência da expulsão na derrota para o Vitória por 3 a 1 no dia 3 de outubro.

O atacante foi denunciado em quatro artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 243-F (ofender alguém por fato relacionado ao desporto), 250 (praticar ato hostil durante a partida), 258 (assumir conduta contrária à disciplina ou ética desportiva) e 258-A (provocar o público durante partida).

O máximo que cada um prevê é suspensão por seis partidas. Caso condenado por mais de um artigo, o entendimento mais provável é que uma infração tenha ocorrido em decorrência da outra. Ou seja, a infração maior evitaria a menor.

Kieza levou um cartão amarelo ao tirar a camisa do time, ato proibido pela regra, após marcar o gol que abriu o placar. Depois, foi expulso ao dominar a bola com o braço esquerdo e marcar um gol invalidado.

Na súmula, o árbitro gaúcho Leandro Vuaden relatou que Kieza se recusou a sair do gramado por três minutos e afirmou: "Posso até ter dominado a bola com a mão, mas você me tirar do jogo é sacanagem'".

No mesmo dia, Bahia e Vitória serão julgados pelo artigo 213 (não prevenir ou reprimir desordens na praça de desporto) em virtude de confusões no intervalo do jogo.

