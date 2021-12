Kieza se reapresenta no segundo dia de treino do Bahia

O segundo dia da pré-temporada do elenco tricolor, nesta terça-feira, 6, contou com a presença de Kieza. O atacante, que não pôde comparecer no dia da reapresentação do Bahia, na segunda, 5, por causa de problemas no voo, participou de exames médicos e treinos físicos nesta manhã.

Já os volantes Wilson Pittoni e Hélder ainda não compareceram ao Fazendão. O paraguaio, que também teve problemas na passagem aérea, deve se juntar ao grupo em uma atividade que será realizada nesta tarde. Já Hélder, emprestado ao Coritiba durante todo o ano passado, negocia sua saída do Esquadrão.

