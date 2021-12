Kieza renova com o Bahia até o fim de 2015

A novela Kieza finalmente terminou, e com o final feliz para a torcida do Esquadrão. Na noite desta terça-feira, 7, após a partida contra o Paysandu, o diretor de futebol do Bahia Alexandre Faria comunicou que o atacante ficará no no clube até o fim da temporada de 2015.

O tricolor chegou a um acordo com o time chinês Shangai Shenxin (detentor do passe doa atleta) e renovou o contrato do jogador.

"Foi uma negociação muito difícil, que a gente vem trabalhando há muito tempo", lembrou o dirigente, afirmando que o Bahia já fez o pagamento da renovação do empréstimo e a transação está consolidada.

Kieza é o artilheiro do time este ano, com 14 gols, e é um dos lideres de assistências com cinco passes para gols. Atualmente o camisa 9 está desfalcando a equipe, em virtude de dores no púbis.

