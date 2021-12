Kieza reclama das vaias e afirma que Bahia vai subir

As vaias da torcida, ouvidas mais uma vez na Fonte Nova no sábado passado, após empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, vêm incomodando o elenco do Bahia. Nesta segunda-feira, 21, após o treino no Fazendão, o atacante Kieza, capitão e artilheiro do time na Segundona com oito gols, desabafou: "Passamos o campeonato praticamente todo no G-4. Estamos em 4º e não perdemos nenhuma partida em casa no campeonato. Acho que há uma cobrança sem necessidade. A gente sabe que nosso futebol não é o mesmo do primeiro turno, mas sabemos que não está tão ruim. A torcida sempre quer mais, porém estamos em um campeonato complicado. A gente não tem medo de não subir. Se o trabalho continuar, com menos oscilação, vamos subir o Bahia".

Quando o assunto é especificamente o jogo de sábado, o atacante reconhece: "Realmente jogamos muito mal. Foi a pior partida que fizemos em casa. Saímos com sabor de derrota, mas não temos tempo para lamentar".

Com 46 pontos, o Bahia está ameaçado de deixar o grupo dos quatro clubes que vão subir à Série A. Sábado, enfrentará fora de casa o Luverdense, que, com 38 pontos, vem em 10º lugar na tabela, mas em ascensão.

Tem a melhor campanha do returno com 17 pontos. Se o Tricolor não ganhar, poderá ser ultrapassado por Santa Cruz ou Sampaio Corrêa, que possuem 44 pontos e vão se enfrentar no mesmo dia.

Nesta terça-feira, 22, em dois turnos, e quarta-feira, 23, pela tarde, o Bahia treinará na Praia do Forte. Quinta, 24, viajará para o Mato-Grosso.

