Kieza, Rafinha e Maxi desfalcam Bahia nesta terça

O atacante Kieza foi vetado pelo departamento médico do Bahia, na tarde desta segunda-feira, 21, para a partida contra o Atlético-MG nesta terça-feira, 21, às 20h50 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova. O jogador não participou do treino e segue em tratamento de uma lesão no tornozelo.

Além de K-9, o tricolor não vai poder contar com o atacante Rafinha. O jogador está com um problema no ombro direito desde que caiu após uma disputa de bola com Rafael Toloi, no jogo contra o São Paulo. Ainda em fase de recuperação após lesão, o argentino Maxi Bianucchi segue fora do time.

O treino desta segunda foi fechado à imprensa, mas Henrique segue como centroavante e vai formar dupla de ataque com o cabeludo William Barbio. No setor de meio-campo, Rafael Miranda vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Bruno Paulista, que agradou na partida contra o São Paulo, segue no time.

Arbitragem

O árbitro principal da partida entre Bahia e Atlético Mineiro será o goiano Elmo Alves Resende Cunha. Ele será auxiliado pelo paulista Márcio Luiz Augusto, e o conterrâneo Cristhian Passos Sorence. Os assistentes escalados foram os goianos Fabrício Ney Trindade e Roberto Giovanny Oliveira.

