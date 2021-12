Kieza perto de voltar aos gramados e renovar contrato

Artilheiro tricolor em 2015, com 14 gols, Kieza, mesmo sem jogar desde a estreia do time na Série B, no dia 9 de maio, contra o América-MG, continua sendo o dono dos holofotes do Bahia.

Seu contrato termina em 15 de julho. Mas, para a esperança da torcida, o Esquadrão afirma que está em negociação avançada para renová-lo.

"Flávio Pires, representa no Brasil do Shanghai Shenxin (clube chines dono dos direitos federativos de Kieza), já viajou à China para fechar a renovação do empréstimo. Estamos agora só no aguardo que ele retorne com a solução que queremos", disse Alexandre Faria, diretor de futebol do Bahia.

Outra boa notícia é que a lesão muscular que afastou Kieza dos gramados nas últimas três semanas já está curada. O atacante, agora, trabalha para recuperar seu condicionamento físico. Neste domingo, 31, e na segunda, 1º, tem treino no Fazendão. Se tudo der certo, Kieza estará em campo na terça, contra o Macaé.

adblock ativo