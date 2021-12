Kieza marca e Bahia se classifica para as semifinais

Três dias após o empate sem gols em Campina Grande, Bahia e Campinense voltaram a se enfrentar neste sábado, 28. Desta vez, o duelo decidiria quem iria se classificar para as semifinais do Nordestão. E foi o Tricolor que levou a melhor ao vencer a Raposa da Paraíba, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

O autor do único gol foi Kieza, que conseguiu o feito de se igualar a Max, do América-RN, na artilharia da competição. Ambos marcaram 5 gols, até aqui.

O próximo adversário do Bahia sairá do confronto entre Sport e Fortaleza, na tarde deste domingo, 29. O time cearense está na vantagem, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Castelão.

O jogo

Bahia e Campinense se tornaram rivais íntimos nesta temporada. Foram três encontros em 2015, com dois empates e um triunfo para o lado tricolor. No entanto, o retrospecto não foi tão favorável quanto parecia para o Tricolor, que entrou pressionado em campo, pois tinha que vencer o time paraibano para avançar de fase. Outro 0 a 0 levaria a decisão para os pênaltis e um empate por qualquer outro placar classificaria o adversário.

Foi logo aos cinco minutos do início da partida que Kieza acalmou os ânimos da torcida, ao abrir o placar com gol de cabeça. O camisa 9 disputou a bola em jogada aérea com a zaga e com o goleiro Gledson. O lance causou polêmica entre os jogadores do Campinense, que reclamaram com o árbitro Marcelo Henrique, de falta.

Durante toda a partida, o Bahia oscilava no ritmo ofensivo alucinante, que o trio de ataque Kieza, Gamalho e Maxi ofereciam contra a Raposa. O time da Paraíba achou em alguns momentos espaços no campo para tentar o gol de empate, mas pecava pela qualidade técnica dos seus jogadores.

O fim da segunda etapa foi chegando e o jogo foi ganhando tom dramático. Já sem aplicar esquema tático, os jogadores do Campinense partiram para o ataque, mas a defesa tricolor conseguiu segurar o resultado.

<GALERIA ID=19948/>

adblock ativo