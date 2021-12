Kieza fica mais perto de renovação com o Bahia

Angústia maior da torcida neste início de temporada, a renovação do empréstimo de Kieza parece cada vez mais próxima de ser definida. Segundo o empresário do atacante, Igor Albuquerque, jogador e Bahia já chegaram a um acordo, restando agora apenas a liberação do Shanghai Shenxin, clube chinês com o qual o atleta tem contrato até o final de 2016.

"O Bahia já está há alguns dias em contato com o representante do clube chinês aqui no Brasil. Estou só esperando um retorno deles para continuar a negociação com Alexandre (Faria, diretor de futebol do Tricolor), que já está bem encaminhada", garantiu o agente.

Segundo ele, a conversa está correndo dentro do tempo esperado e não há nenhum empecilho para se chegar ao acordo. "É que a negociação entre os clubes começou há pouco tempo e, até pela distância e fuso horário, não é uma coisa que se resolva de uma hora para outra. Logo, logo devemos acertar", disse.

Igor também confirmou que o atleta recebeu propostas da Ponte Preta, mas as recusou com o objetivo de ficar no Bahia. O empresário não confirmou se Kieza receberá aumento salarial: "Não posso falar sobre isso. Acertamos o que acertamos, não precisa ficar falando". Alexandre Faria não foi encontrado pela reportagem, mas já havia adiantado que o interesse do Tricolor é renovar por pelo menos um ano, e não apenas até o final da Série B.

Coletivo

Na segunda-feira, 16, Soares comandou um coletivo contra o time sub-18 e montou o time que deve ser titular na quarta-feira: Douglas; Yuri, Adriano Alves, Robson e Carlos; Feijão, Bruno, Rômulo e Tchô; Willians e Zé Roberto

Na atividade, o volante Bruno Paulista sofreu com as broncas do técnico tricolor, que a todo momento mandava parar a bola para corrigir o posicionamento do garoto. Este não gostou de tanta 'atenção' e balançou a cabeça negativamente, mas obedeceu às ordens.

adblock ativo