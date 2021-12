Kieza está próximo de assinar com o Bahia

Falta pouco para o Bahia anunciar mais um reforço para o restante do Campeonato Brasileiro deste ano. Segundo o diretor de futebol do clube, Ocimar Bolicenho, apenas uma assinatura separa o atacante Kieza e o Tricolor. "Falta ele chegar, se apresentar e assinar contrato", afirmou Bolicenho.

Clube e jogador já chegaram a um acordo sobre salário e tempo de contrato. Kieza chegaria por empréstimo. Ele também foi oferecido ao Vitória, que recusou pois procura um jogador estrangeiro para o seu elenco.

O atacante, de 27 anos, pertence ao clube chinês Shanghai Shenxin, desde o início de 2013. Kieza começou a carreira no Serra, do Espírito Santo, seu estado natal, em 2007. Ele tem passagens por Fluminense, Cruzeiro, Ponte Preta e, no árabe Al-Shabab. Seu último clube brasileiro foi o Náutico, onde atuou em 2012 até se comprado pelo time da China.

Jogo-treino

O Bahia fará nesta sexta, 11, às 15h, um jogo-treino com o Confiança, de Sergipe, no Fazendão. Com o goleiro Douglas machucado, Guido, do sub-20, deverá ser o titular.

A partida faz parte da preparação da equipe para a volta do Campeonato Brasileiro, após a Copa do Mudo. O compromisso do Tricolor, na Série A, será contra o São Paulo, no próximo dia 16, na Arena da Fonte Nova.

