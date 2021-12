Kieza está fora do confronto contra o São Paulo

A eliminação da Sul-Americana não foi o único saldo negativo da derrota para o César Vallejo, no Peru. Como era de se esperar, o atacante Kieza ficará de fora do duelo com o São Paulo, neste sábado, 18, às 18h30, no Morumbi.

O jogador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo da partida e teve de ser substituído de imediato. Ele foi avaliado pelo médico do Bahia ainda em Trujillo, quando a lesão foi diagnosticada.

Ainda não é possível fazer a previsão de quanto tempo o artilheiro do time na Série A, com cinco gols, ficará fora de ação. O camisa 9 retornou para Salvador nesta sexta e vai fazer exame de imagem na capital baiana.

Reforços

Se por um lado o técnico Gilson Kleina perde seu principal jogador no ataque, ele ganhará reforços em todos os outros setores. Isso porque o zagueiro Demerson, o volante Rafael Miranda, o atacante Potita e os laterais Guilherme Santos e Diego Macedo, poupados da viagem até o Peru, seguiram nesta sexta para a capital paulista, onde enfrentará o São Paulo.

O zagueiro Adailton e o volante Uelliton - que recebeu o terceiro cartão amarelo e não pode jogar - fizeram o caminho contrário e retornaram a Salvador. Maxi Biancucchi, que continua se recuperando de lesão, e Lincoln, que volta aos poucos ao time após quase quatro meses parado, também ficam na capital baiana.

Na quinta, 16, os atletas treinaram em Lima, capital peruana, onde desembarcaram no final da manhã. A atividade foi apenas regenerativa. Nesta sexta, a delegação embarcou para São Paulo, onde tinha chegada prevista para o meio da tarde. Por conta do horário, a equipe não terá tempo de treinar antes de encarar o Tricolor Paulista.

