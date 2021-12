Kieza é a arma do Bahia para vencer o Sport

Sabe aquele ditado 'tem que matar um leão a cada dia'? Com o Bahia é quase assim - só que a cada rodada. Após perder para o rival no clássico do último domingo, o Esquadrão vai buscar a reação na Série A contra o Sport, nesta quarta-feira, às 21h, na Fonte Nova.

E nesse mato sem cachorro que é a zona de rebaixamento, sorte do Tricolor ter à disposição um verdadeiro caçador de leões rubro-negros. Pelo menos esse era o apelido que Kieza ganhou da torcida nos seus tempos de Náutico, justamente por conta do bom retrospecto contra o Rubro-Negro pernambucano.

Contra o Leão daqui, apesar da derrota, Kieza foi um dos destaques em campo ao marcar o único gol do Tricolor. Pelo visto, balançar a rede contra um time vermelho e preto é um dos hobbies do camisa 9. Ele já marcou cinco vezes contra o Sport, entre passagens por Náutico, Ponte e Fluminense. "Acho que dou sorte contra o Sport. Espero que desta vez possa fazer gols de novo, como fiz nas outras equipes", disse o matador.

O apelido de 'Caçador de Rubro-negro' veio após um clássico pelo pernambucano do qual o atacante não esquece. "Fiz dois gols pelas semifinais em 2011. Foi ali que a torcida começou o carinho por mim", lembra.

A relação teve até música em homenagem ao ídolo. "Seu pesadelo, Kieza matador; caçador de rubro-negro, ô ô ô..." canta o atacante, lembrando. "Sempre que entrava em campo, começavam a cantar isso, o que me deixava muito feliz. Tomara que a torcida do Bahia possa fazer o mesmo hoje", torce.

Relação quente

Apesar de pregar respeito, a relação do 'Caçador' com a presa de hoje beirou o ódio em alguns momentos. O ápice aconteceu em 2011: na festa do acesso à Série A, Kieza chegou a queimar um boné de uma torcida organizada do rival ao lado do então companheiro Eduardo Ramos - outro ídolo do Timbu. O episódio gerou uma enorme repercussão em Recife.

Mas não parou por aí. "No ano seguinte, o Sport caiu para a Série B após perder um clássico para o Náutico. Na comemoração, Kieza desfilou com um caixão vermelho e preto", lembra o jornalista da Folha de Pernambuco Paulo Henrique Tavares. "Um dia antes disso, no Twitter, ele ficou provocando a torcida rubro-negra. Ele escreveu coisas como 'amanhã a gente vai derrubar a coisa'. 'Coisa' é como os rivais chamam o Sport", explica. "Mas a relação é de respeito. Ninguém do Sport quer bater nele, por exemplo. É um jogador que a torcida teme, pois sabe que é bom", completa.

Recuperado de lesão, Diego Macedo retorna à equipe na vaga de Léo Gago, muito criticado pela torcida após o Ba-Vi. Outro que volta é Guilherme Santos, que entra na vaga de Pará após cumprir suspensão. Marcos Aurélio segue como titular e deve jogar mais avançado, fazendo dupla com Kieza.

