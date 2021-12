Kieza confia em grande fase para vencer o Sport no Nordestão

Onze gols em 16 jogos, com direito ao status de artilheiro e destaque do Bahia em 2015. Este é Kieza, que, nesta quarta, 8, parte para mais um desafio. O jogo, às 22h, em Recife, será o de ida da semifinal da Copa do Nordeste, contra o Sport.

Além do belo desempenho na temporada atual, o atacante tem outro elemento que lhe fará viver um dia especial nesta quarta: a sua rivalidade com o Sport. Em 2011 e 2012, Kieza foi ídolo do Náutico, rival do Leão da Ilha. No Alvirrubro de Pernambuco, ganhou a alcunha de 'Caçador de Rubro-Negros".

O atacante nunca escondeu detestar o Sport. No fim de 2011, por exemplo, na comemoração do Náutico, que havia ascendido à Série A, Kieza queimou um boné da torcida rival.

Um ano depois, na véspera da última rodada do Brasileirão, ele voltou a atacar, escrevendo nas redes sociais que iria rebaixar a 'Coisa', forma jocosa como os adversários se referem ao Sport. Na ocasião, alvirrubros e rubro-negros se enfrentariam. E a profecia se realizou: Náutico 1 a 0 e Sport na Série B. Após a partida, ainda em campo, o jogador exibiu um caixão vermelho e preto.

Toma lá, dá cá



No entanto, seus números contra o Sport não são assim tão positivos. É a famosa história: um dia da caça, outro do caçador. Pelo Náutico, Kieza encarou o Leão pernambucano seis vezes. Venceu três, empatou duas e perdeu uma. Gols, foram só dois, ambos no triunfo por 3 a 2, nos Aflitos. Porém, a partida, pela volta da semifinal do Estadual, não valeu muito. Na ida, sem Kieza em campo, o Sport havia aplicado 3 a 1, o que lhe garantiu a vaga na final.

Pelo Bahia, ele encarou o Sport uma vez. Até venceu, em jogo do Brasileirão passado, mas passou em branco, com atuação apagada. Railan marcou o gol do 1 a 0. Na época, Kieza vivia altos e baixos e era considerado só um coadjuvante no time.

Agora um protagonista em grande fase, o K-9 do Esquadrão aguarda o novo duelo. Para ele, é a chance de mais um dia do caçador. "Será um grande jogo, contra uma grande equipe. A torcida vai encher o estádio e empurrar o time deles. Temos que estar prontos para fazer um grande jogo lá", comentou.

A atual polidez para falar do rival se justifica. Seu currículo mostra pontos positivos e negativos contra o Sport. Antes de defender o Náutico, ele enfrentou o Leão três vezes. E venceu todas com estilo. Pelo Fluminense, marcou dois gols no 5 a 1 no Maracanã e participou do 3 a 0 na Ilha do Retiro. Pela Ponte Preta, abriu o placar no 3 a 1 em Campinas.

Por outro lado, Kieza nunca marcou na Ilha do Retiro, o território da caça. E o estádio do Sport é justamente o palco do próximo duelo. Nesta quarta, portanto, será um bom tira-teima.

