Kieza comemora boa fase no Bahia e a artilharia

Após seis meses de clube, Kieza está bem à vontade no Fazendão. Resultado disso é que o atacante começa a colher os frutos da adaptação: foram quatro gols nos quatro jogos disputados em 2015.

A boa fase, ao mesmo tempo que é bem vinda, gera também uma dor de cabeça. O empréstimo do atacante, que pertence ao chinês Shanghai Shenxin, acaba em julho. E tanto o atacante como a diretoria já pensam na renovação.

Para o artilheiro, o motivo do sucesso neste início de temporada não precisa de muita explicação: "Não tem segredo nenhum, é apenas fruto do meu trabalho", afirma.

"Cheguei no ano passado já no meio do campeonato e foi complicado me adaptar. Fiquei um ano e meio no futebol da China, onde tudo é muito diferente do daqui. E, quando a gente volta pra cá, volta muito abaixo dos demais", argumenta. "Não tive tempo de trabalhar adequadamente para superar esse problema porque estava no meio da temporada. Também acho que nosso time já não estava bem, o que me atrapalhou ainda mais".

De fato, a produção do atacante em 2014 não correspondeu à expectativa criada com a sua contratação. Kieza marcou seis gols em seis meses no Fazendão, muito longe do que o time precisava para escapar do rebaixamento. Nesta temporada, deu a volta por cima: demorou apenas 15 dias para marcar a mesma quantidade de gols que fez de julho a setembro do ano passado.

"Neste ano a gente teve uma ótima pré-temporada o que ajuda muito o atleta. Dá condições de começar o ano bem, como está acontecendo", justificou.

Sobre os problemas vividos extra-campo, como premiações e salários atrasados, o jogador é sincero: "Todos viram que aconteceram problemas dentro de campo e fora de campo também, e isso atrapalhou muito. Acho que no futebol todo mundo tem que trabalhar junto, seguindo a mesma linha. Quando isso não acontece, fica muito difícil ter sucesso nos jogos".

A boa fase já começa a repercutir nas ruas e nas redes sociais, onde o apelido 'K-9' vem ganhando espaço entre a torcida. O atacante, que tem o apelido tatuado no pescoço, adora. "Quando fiz uma boa campanha no Náutico, usava a 9, e isso ficou marcado em mim. Resolvi fazer a tatuagem para mostrar o quanto tenho gostado de jogar com a 9. Não é questão de vaidade, só questão de me sentir bem com ela", explica. "Mas deixo essa brincadeira para o torcedor. A gente sabe que eles brincam, gostam dessa coisa, mas procuro fazer meu trabalho para que continue dando certo".

Sobre a permanência, Kieza é taxativo: "Por mim, eu quero ficar, com certeza. Falei desde que o Bahia foi rebaixado que ia fazer de tudo para que voltasse à Série A", diz. "Espero ficar, mas não depende de mim. Tenho contrato com o time da China, então, tem que ver com eles o que se pode fazer, se eles vão me permitir ficar até o final do ano. Já cheguei a conversar com Alexandre (Faria, diretor de futebol), mas não decidimos. Quando chegar mais perto de julho, a gente vai resolver", finaliza.

