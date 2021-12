O atacante do Bahia, Kieza, teve um certo momento de intimidade divulgado nas redes sociais. A própria namorada, eleita musa do Vitória pelo campeonato Baiano de 2015, Naiane Oliveira, publicou em seu Instagram um vídeo em que mostra o carinho do jogador com ela, antes da viagem para Varginha, em Minas Gerais.

Da Redação Kieza beija o pé de musa do rival; confira o vídeo

Na publicação, a modelo e o jogador trocaram declarações de amor e receberam elogios de seguidores. É, mas, essa história já rendeu muito no início do ano. Ambos foram alvo de polêmica quando as torcidas descobriram o romance da dupla e foram duramente criticados nas redes sociais. Mas, ao que parece, nada abalou o relacionamento dos dois.

