Kieza assume romance com musa do Leão e divide torcida

Ao que parece, o clássico Ba-Vi está quente também fora dos campos, mas dessa vez a coisa esquentou em outro sentido. Há cerca de uma semana, Kieza, atacante do Bahia, oficializou seu romance com Naiane Oliveira, musa do Vitória no último Campeonato Baiano. Com direito a declarações de amor nas redes sociais, o casal parece estar curtindo muito bem o começo do relacionamento.

De fora do time por conta de uma lesão na coxa, o craque tricolor tem aproveitado para curtir a gata, que foi a terceira colocada na competição de "Musa do Baianão". Torcedora fanática do Leão, em seu Instagram é fácil encontrar fotos com a camisa rubro-negra ao lado de familiares e amigos. Mas pelo visto, o k-9 soube driblar a rivalidade entre os times para conquistar o coração da bela morena.

Entre os torcedores, o assunto tem dividido opiniões. Há quem ache tudo isso normal, como o tricolor José Santos. "Ele pode fazer o quiser, namorar musa de qualquer outro time. O compromisso dele com o Bahia está dentro de campo", opinou.

Mas também tem aqueles mais radicais, que encaram o relacionamento como algo desrespeitoso. "Não concordo com o que ela está fazendo. Ela não é uma torcedora qualquer, tem um vínculo com o clube e precisa respeitar isso", disse Cristiano Alves, torcedor rubro-negro.

No meio de tantas opiniões, ainda tem torcedor que acha o relacionamento positivo, já que isso mostra como é possível haver harmonia entre a dupla Ba-Vi. "É bom para a rivalidade. Porque é rival não precisa ser inimigo. Eles deviam servir de exemplo par muitos torcedores por aí", é o que pensa Claudio Lobo, também rubro-negro.

Desde que oficializou seu romance com o camisa 9, Naiane deixou o posto de musa do rubro-negro e não tem mais atendido aos chamados da imprensa. Já Kieza deve comentar sobre o assunto quando voltar à campo, provavelmente no próximo sábado, 13, diante do Ceará, pela sétima rodada da Série B do Brasileirão.

Amor é compartilhado

O casal parece não se importar com a opinião dos outros. Com uma semana de namoro, eles não param de compartilhar seus momentos juntos através de fotos em redes sociais, como o Instagram.

O K9 também abusa do Twitter para comentar sobre seus dias com a amada. "Noite do bolo que não fica pronto, passa de meia noite e Nd @naianeeoliveiraa e @deboradmacedo minhas cozinheiras", postou o craque.













Ter conhecido vc fez eu enxergar e dá valor a coisas que nunca dei em minha vida. Só peço a Deus para termos sabedoria... Posted by Kieza Marcal K9 on Terça, 2 de junho de 2015

