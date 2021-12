Kayke é regularizado e pode estrear neste sábado em Pituaçu

O atacante Kayke já está liberado para fazer sua estreia pelo Bahia. Nesta quinta-feira, 25, o atleta de 29 anos teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sendo assim, o jogador poderá atuar na partida deste sábado, 27, contra o Fluminense de Feira, às 17h, no estádio de Pituaçu.

A assessoria do Esquadrão explicou que, apesar do regulamento do Campeonato Baiano exigir a regularização do jogador até a quarta-feira da semana da partida, Kayke já estava regularizado na Federação Baiana desde a última sexta. O que faltava era sair no BID nacional, o que ocorreu nesta quinta.

Pelo treino realizado por Guto Ferreira no Fazendão, o técnico deu indícios que deve levar o atacante para a partida. Na atividade, o treinador Tricolor comandou um coletivo com atletas que não jogaram ou atuaram menos de 45 minutos no triunfo sobre o Jacuipense.

Outra novidade do dia foi a presença de Allione já treinando ao lado dos outros atletas. Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, o argentino chegou inclusive a treinar entre os jogadores do time alternativo testado por Guto no Fazendão.

O time considerado titular na atividade, sem goleiro, foi escalado com João Pedro, Rodrigo Becão, Douglas Grolli e João Pedro Ribeiro; Nilton e Luis Fernando; Zé Rafael, Allione e Felipinho; Kayke.

Desfalques

Independente da escolha de Guto de rodar o elenco ou manter a base da atual equipe titular, o certo é que o Bahia terá dois desfalques amanhã contra o Flu de Feira: o lateral direito Nino Paraíba e o meia Régis. Nino sofreu uma entorse no tornozelo durante o jogo contra o Jacuipense, enquanto Régis sentiu uma lesão muscular no duelo com o Bahia de Feira.

