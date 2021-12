Kakay entra com agravo para reverter intervenção no Bahia

A defesa de Marcelo Guimarães Filho vai entrar nesta quinta-feira, 11, com o agravo de instrumento para tentar barrar a sentença que garante a intervenção judicial no clube.

O dispositivo jurídico vai ser encaminhado para a desembargadora Lisbete Maria Almeida, a mesma que conduziu a queda da medida cautelar, na terça-feira, deflagrando a entrada de um mediador para convocar novas eleições no Bahia.

A desembargadora vai apreciar o agravo e pode ou não conceder um efeito suspensivo para frear a sentença judicial dada em 1ª instância - a expectativa da defesa é que o resultado saia ainda nesta semana.

Caso o efeito suspensivo seja dado, Marcelo Guimarães retorna imediatamente ao cargo de presidente. No caso de negativa da magistrada, ainda cabe recurso no TJ-BA. Esgotada todas as possibilidades na Bahia, a matéria será discutida no Supremo Tribunal Federal (STF).

Funcionário do Bahia - O advogado Kakay revelou ao A TARDE que uma das estratégias para montar o instrumento jurídico é mostrar as contradições no julgamento do juiz Paulo Albiani, de 1ª instância.

"Ele (o juiz) negou uma apelação a nosso favor considerando um fato equivocado. Segundo entendimento errôneo do juiz, quando construímos a apelação, Marcelo Filho ainda estava destituído do cargo, mas é só pegar as datas e comprovar que isto é um equívoco grave", disse o jurista, direto de Brasília, onde regressou na tarde de ontem, após participar do julgamento no Tribunal de Justiça da Bahia, no CAB.

Kakay também revelou que o contrato para o pagamento dos seus honorários é feito diretamente com o Bahia e não com o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. "Fui contratado pelo Esporte Clube Bahia. Marcelo Guimarães é parte deste processo de intervenção", segredou.

O advogado é um dos mais caros do País, com custos que beiram ou ultrapassam cifras milionárias. Alguns dos seus clientes famosos são: o publicitário Duda Mendonça, o senador Demóstenes Torres, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Como contraponto, os salários dos funcionários do Bahia estão atrasados relativos ao mês de junho (venceram no último dia 5).

